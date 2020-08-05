Bir ay bekleyecek

Suna ERDEN

Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen 45 bin lirayı alırken Gönyeli’deki bir bankada suçüstü yakalanan Murat Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının yasa dışı sanal bahis paralarının aktarıldığı üçüncü şahısların hesabından toplam 45 bin TL çektiği belirtildi.

İddiaları aktaran polis, Murat Polat’ın, 29 Temmuz 2020 tarihinde dış finans hizmeti verdiği, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelerin faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aktarıldığı üçüncü şahısların hesaplarındaki paraları topladığı sırada bir banka önünde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda yasa dışı bahisten elde edilen toplam 45 bin TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının daha önceden de ciddi darp suçundan yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, askıda davası olan zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderdi.