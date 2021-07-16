Lefke’nin başarılı futbolcusu, eski gol kralı ve kaptanlarından Kasım Tağman yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolu çok özlediklerini vurgulayarak, “İyi çalışıyoruz ve iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Üst sıraları zorlayan bir takım olacağız

Tağman yeniden sahaya çıkacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini belirterek “İyi bir hocamız ve ekibimiz var. Tüm takım olarak istekliyiz. Üst sıraları zorlayan bir takım olmak istiyoruz” dedi.

20 golün üzerine çıkacağım

Takımın Teknik Direktörü Toygar Davulcu ile iyi bir ekip olduklarını belirten Kasım “Hocam bana 20 golün üstüne çıkman gerekir dedi, benim de hedefim 20 golün üzerine çıkmaktır. Küskün olduğunu düşündüğümüz taraftarlarımızı da yanımıza çekip bu sezon zirveye oynayan bir Lefke izlettirmek amacındayız” dedi.