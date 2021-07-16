Tarihten ders alınmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yapılan darbenin tek hedefinin adayı tümüyle Yunan yapmak olduğuna, nitekim darbenin hemen ardından Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin ilan edildiğine dikkati çekti ve “ Bizler tarihten ders aldığımız ve 15 Temmuz 1974’teki duruma düşmek istemediğimiz için egemenliğimizin kabul edilmesini ve 2 Devletli çözüm istiyoruz” dedi.

Başbakan Saner, Anavatan Türkiye’de 5 yıl önce dış güçlerin dürtüsü ve organizasyonu ile gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin amacının Türkiye’nin giderek güçlenmesini engellemek ve içinde Kıbrıs’ın da yer aldığı geniş bir coğrafyadan Türkiye’nin elini ayağını çekmesini sağlamak olduğunu da belirtti. Saner, “O hain darbe başarılsaydı en büyük zararı göreceklerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı idi” şeklinde görüş belirtti.

Saner, 15 Temmuz 1974 Yunan darbesinin 47’nci, Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 Fettulahçı Terör Örgütü darbesinin 5’nci yıldönümü dolayısı ile bir açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizler tarihten ders aldığımız ve 15 Temmuz 1974’teki duruma düşmek istemediğimiz için egemenliğimizin kabul edilmesini ve 2 Devletli çözüm istiyoruz, istemeye de devam edeceğiz.

Öte yandan, 5 yıl önce Anavatan Türkiye’de dış güçlerin dürtüsü ve organizasyonu ile gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin amacının Türkiye’nin giderek güçlenmesini engellemek ve içinde Kıbrıs’ın da yer aldığı geniş bir coğrafyadan Türkiye’nin elini ayağını çekmesini sağlamak olduğu açıktır.

Eğer o hain darbe başarılsaydı bundan en büyük zararı göreceklerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacaktı.

Ancak gördük ki, Türk halkı 15 Temmuz 2016 gecesi tüm zorluklara rağmen dış güçlerle onların içerideki işbirlikçilerinin oyunlarını bozarak, demokrasinin, yanında durdu, özgürlüğünün, güvenliğinin, Devleti’nin kıymetini bildi ve hainlerin emellerini boşa çıkardı.

Yapılması gereken, dış güçlere ve içerideki uzantılarına karşı 15 Temmuz gecesi ruhunu canlı tutmak ve geleceğe taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyor ve Türk milletinin bir daha böyle karanlık bir gece yaşamamasını temenni ediyorum.”