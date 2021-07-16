Personelle bayramlaştı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta bulunan daireleri ziyaret ederek, personeli ile bayramlaştı.

Verilen bilgiye göre; Oğuz, bayramlaşmada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı’nın kırgınlık ve küskünlüğün ortadan kaldırıldığı, hoşgörünün ön planda olduğu güzel günlere vesile olmasını diledi.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı, Bakanlık Müdürü̈ Mehmet Ercilasun, Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek ve Gümrük Müdürü Mustafa Deveci eşlik etti.