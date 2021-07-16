Önemli konular ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Ankara’da temasları çerçevesinde, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabul edildi.

Verilen bilgiye göre, Yasemin Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyeti, Türkiye İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, KKTC’de salgın ile başlayan süreç ve gelinen aşama hakkında Türkiye İçişleri Bakanı Soylu’ya bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı yatırımlar da ele alındı.

Görüşme sonrası Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, komite üyelerine Güvenlik Acil Durumlar Operasyonlar Merkezi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı bazı diğer birimleri tanıttı.

Ankara’da temaslarına devam eden Öztürk’ün başkanlığındaki Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer alıyor.

Komiteden, Adalet Akademisine ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Ankara temasları kapsamında, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yasemi Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetine bir sunum gerçekleştirdi. Heyet ayrıca, ziyarette, Akademi kampüsünde incelemelerde bulunarak, uygulama adliyesinin işleyişi hakkında da bilgiler aldı.

KKTC heyetini, Türkiye Adalet Akademisinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, KKTC ile Adalet Akademisin “çok yakın ilişkileri” olduğunu anımsattı ve salgının sona ermesinin ardında çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Azerbaycan’dan KKTC’ye komite gelecek

Öte yandan Azerbaycan Meclisi Dışilişkiler Komitesi’nin bugün KKTC’ye geleceği bildirildi.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ve Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi çalışma yemeğinde bir araya geldi.

TBMM’de gerçekleşen toplantıda, Azerbaycan ve Türkiye Meclislerinin Dostluk Grubu Başkanları ile KKTC ve Türkiye Meclislerinin Dostluk Grubu Başkanları da yer aldı.

Toplantının başında ilk sözü alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde “FETÖ’cü hainlerin ülkeye karanlık yaşatmak istediğini ancak bu isteğe karşı tüm halkın büyük direniş göstererek karşı durduğunu” söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de konuşmasında, her zaman bir aile olduklarını hissettiklerini vurgulayarak Azerbaycan Dışilişkiler Komitesi heyetinin ziyareti için büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ise, “15 Temmuz’un sadece Türkiye için değil Türk dünyası için önemli bir gün olduğunu” kaydetti.

Seyidov, Azerbaycan’ın çifte standartlardan kurtulduğunu, dileklerinin Kuzey Kıbrıs’ın da bu çifte standartlardan kurtulması olduğunu kaydetti.