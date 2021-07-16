Olağanüstü hal dönemi

Rum lideri Nikos Anastasiadis’in başkanlık ettiği Rum Ulusal Konseyi 4 saat süreyle Erdoğan’ın adaya yapacağı ziyareti ve Maraş konusunu ele aldı

Fileleftheros gazetesi “İki Cephede Hamleler- Lefkoşa, Türkiye Aleyhindeki Önlemler İçin AB ve BM’ye Dönüyor” başlıklı haberinde, Lefkoşa Rum kesiminin, kapalı bölge Maraş’la ilgili Türk planlamalarına tepki olarak, iki cephede yapacağı hamleler üzerinde çalıştığını yazdı.

Gazete, Rum Ulusal Konseyi’nin dünkü bilgilendirilmesinden ortaya çıktığı üzere, Rum hükümetinin, Maraş’ta yeni oldubittilerin önlenmesi için hukuki önlemler alınmasıyla bağlantılı olarak, diplomatik aşamada iki gidişata yöneldiğini yazdı.

Rum hükümetinin, nihai kararların Ulusal Konsey’de alınacak “ortak karar” olmasını istediğini yazan gazete, Ulusal Konsey’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta KKTC’ye gerçekleştireceği ziyarette yapacağı herhangi bir açıklamanın ardından olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Gazete, Rum kesiminin üzerinde çalıştığı siyasi önlemleri “AB-Türkiye Olumlu Gündeminin Veto Edilmesi” ve “BM Güvenlik Konseyi’nden Yeni Bir Karar”; üzerinde çalışılan hukuki önlemleri ise “Yeni bir devletlerarası başvuru” ve “Lahey Adalet Divanına başvuru” olarak sıraladı.

Haberde, Rum kesiminin ilk aşamada AB Dış İlişkiler Komitesi’nin olağanüstü toplanmasını isteyeceğini ve Rum Yönetimi’nin komiteye AB tarafından Ankara aleyhinde alınması gereken belirli tepki önlemlerine ilişkin öneri sunulacağı kaydedildi. Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Ulusal Konseyi bilgilendirmesi esnasında, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in geçen pazartesi günü gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamaya atıfta bulunduğunu belirtti.

Sözcünün açıklaması

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un toplantının ardından açıklamada bulunduğunu belirtti.

Pelekanos açıklamasında, Anastasiadis’in Ulusal Konsey toplantısı sırasında siyasi parti başkanları ve toplantıya katılan sözde “Maraş Belediye” Başkanı Simos Yoannu’yu, müzakerelerin yeniden başlaması ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ışığında, Maraş’ta ilgili Türk faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini kaydetti. Pelekanos, Rum hükümetinin Cenevre’de yapılan son gayri resmi toplantıdan bu yana yaptığı ve yapmakta olduğu eylemler konusunda da bilgilendirdiğini belirtti.

Ulusal Konsey toplantısına katılan Rum Başsavcısının ise, Rum Hukuk Dairesi’nin bazı boyutlarla ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu yazan gazeteye göre, Pelekanos, Ulusal Konsey’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti esnasında yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yeniden olağanüstü toplanması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.