Rumların hevesi boşa çıktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehit Yakınları Gazi ve Aileleri Akşam Yemeği Programı”na katıldı.

Programda gaziler ve şehit aileleriyle sohbet eden Tatar, burada yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütü saldırılarında yaşamını yitiren şehitler ile gazilerin, darbe girişimini engellemek için verdiği mücadeleyi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Ziyaretleri boyunca kendisine eşlik eden Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Tatar, Mersin’de yoğun bir program geçirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, vatan, bayrak, millet sevgisiyle birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini belirterek, buradan memnuniyet içinde ayrılacağını kaydetti.

5 yıl önce 15 Temmuz’da FETÖ’nün Türkiye’yi bölmek ve zafiyete düşürmek için yaptığı saldırıyı kınayan Tatar, şehitlerin ve gazilerin, silahların tankların önüne vatan millet uğruna kendilerini attığını, saldırının engellendiğini söyledi.

Kıbrıs’ta hain saldırıyı büyük bir endişeyle takip ettiklerini ifade eden Tatar, o akşam canını vatanı uğruna veren şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını kaydetti.

Rumların o gece FETÖ saldırılarının başarılı olmasını istediklerini ve Girne’ye Rum bayrağı çekecekleri söylemlerinde bulunduklarını ifade eden Tatar, güçlü Türkiye’nin buna izin vermediğini ve Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Tatar, KKTC’ye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Tatar, Adana Şakir Paşa Havalimanı’ndan Adana Valisi Süleyman Elban ile Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli tarafından askeri törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Kırgız işadamı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistanlı iş insanı Askar Salymbekov başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar, KKTC ile Kırgızistan arasındaki iş birliğinin artması ve iki halk arasındaki bağların güçlenmesini temenni etti.

Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini belirten Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksızlıklara ve siyasi sıkıntıya rağmen KKTC’nin güçlenerek gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

