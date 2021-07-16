Şeker ikram etti

Kurban Bayramı öncesinde Çarşamba Pazarı’nı gezen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, esnafa bayram şekeri ikram etti.

Güngördü, ülkede ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi dolaysıyla, vatandaşlardan belirlenen hijyen kurallarına uymalarını, hatırlatarak kesinlikle maske takmaları gerektiğini söyledi.

Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir” dedi.

Güngördü; Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak “Başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

Girne Belediyesi İstanbul’da

Öte yandan Girne Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı’nın (UCLG-Mewa ) İstanbul’da bulunan genel merkezine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, 11-13 Temmuz tarihleri arasındaki ziyarette, Girne Belediyesi ev sahipliğinde 21-22 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.