Elde edilen gelir bağışlanacak

Profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) desteği ile “Oğlumla Bir Yolculuk” ismini verdikleri proje kapsamında 30 günlük geziye çıkacak.

Karayman, çocuk gelişimi, ebeveynlerle bağ kurma, doğa ile iç içe yaşayıp ona saygı duymayı öğrenme, çöp ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekerken, “özel ihtiyaçlı çocuklar”, çocukların elektroniğe bağımlılığı, Covid-19 virüsü dolayısıyla kapanma sırasında ve sonrasında ruh sağlığı gibi konularda da farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Beşparmak Dağları’ndan başlayıp Zafer Burnu’nda sona erecek projeden elde edilecek gelir, LTB Kadın Sığınma Evi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktarılacak.

Projeyle ilgili detaylı gelişmelerin “A Journey With My Son” isimli Facebook sayfasından takip edilebileceği, www.lefkosamaratonu.com web sitesinden ise Karayman’ın hikâyesinin okunabileceği ve site üzerinden maddi katkı yapılabileceği belirtildi.

