Ciddi vaka artışı var

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 17 bin 946 test yapıldı, 117'si yerel 150 pozitif vakaya rastlandı, 44 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 67 bin 205 Coronavirüs testi yapıldı, bin 152 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tespit edilen vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkeye geldi, 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı, 117 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 48 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesinde tespit edildi.

Açıklamaya göre vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Yenikent-1, Yeniceköy-1, Taşkınköy-3, Ortaköy-5, Marmara-1, K.kaymaklı-7, Köşklüçiftlik-1, Kızılbaş-1, Haspolat-1, Hamitköy-4, Gönyeli-13, Göçmenköy-1, Gaziköy-3, Akıncılar-2, Metehan-1, Dereboyu-1, Surlariçi-1, Lefkoşa Merkez-1

Girne: Girne Merkez-18, Aşağı Girne-5, Alsancak-9, Çatalköy-4, Karaoğlanoğlu-3, Karşıyaka-1, Lapta-7, Ozanköy-1, Beylerbeyi-1, Dikmen-2, Arapköy-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-2, Yeni Boğaziçi-1, Çanakkale-1, Tuzla-1, Karakol-2, Baykal-1,

Maraş-1.

İskele: Dipkarpaz-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-7.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı ise 4 bin 167 olarak açıklandı.

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 220

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2122

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.130

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 67 bin 205 Coronavirüs testi yapıldı, bin 152 yeni vaka tespit edildi.

Bu sayının Coronavirüs salgınının başlamasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka olduğu kaydedildi.

Rum yetkililer yeni can kaybı olmadığını, ancak hastanede tedavisi süren 181 kişiden 48’inin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.