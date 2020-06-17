Bu gece Antalya’dan sefer var

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, bu gece Ercan Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na charter uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamada, “Uçakta koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesi yapılacaktır” denildi, bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat numarası ve internet sitesi bilgileri verildi.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat ve internet sitesi bilgileri:

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0 392 650 44 99

0 533 830 31 31

0 533 820 39 07

0 533 829 44 78

0 533 829 77 05

www.turna.com

Biletler, KITSAB üyesi tüm seyahat acentalarından da alınabilecek.