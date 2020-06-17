Eylem bitti ama toplu taşıma başlamadı!

Kar-İş’in Başkent’teki otobüs eylemi son buldu, Meclis önündeki o5tobüsler çekildi. Açıklanacak ekonomik pakette kamu taşımacılarının talep ettiği ekonomik bazı noktaların bulunacağı sözü alındı ancak eylemin bitmesine rağmen toplu taşımacılık başlamadı.

Konuyla ilgili Diyalog muhabirinin sorularını yanıtlayan Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, “Toplu taşımacılığın başlamasına yönelik henüz hükümet ile uzlaşıya varamadık, çalışmalarımız Ulaştırma Bakanlığı ile devam ediyor” dedi.

Gece, ülkede toplu taşımayı kullanan nüfusun yüzde 95’inin ülkeyi terk ettiğini belirterek, bu ortamda toplu taşımacılık yapmanın rantabl olmadığını belirtti. Gece, bu konuda bizim tekliflerimiz var, hükümetimizin de teklifleri var, teknik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların sonucunda uzlaşıya varılırsa toplu taşımacılık yeniden başlayacaktır” dedi.