UBP toplanıyor, hükümeti bozma gündemi yok

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, son siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor. Lefkoşa Atatürk Meydanı’nındaki binada gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00’te başlayacak.

Hükümetin küçük ortağı Halkın partisi de önceki gün toplanmış ve hükümetin durumunu masaya yatırmıştı. Özel jet krizi sonrasında toplanacak olan UBP yönetiminin küçük ortağın taleplerine nasıl cevap vereceği konusu da görüşülecek

Saner: Hükümetin bozulması gündemde yok

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin bugün saat 14.00’te yapacağı Merkez Yönetim Kurulu toplantısının “rutin olduğunu, hükümetin bozulması ya da bakan değiştirilmesi gibi bir gündem maddesi bulunmadığını” söyledi.