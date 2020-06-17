Sınır kapılarını konuştular

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek kamuoyunun da yakından takip ettiği güncel konulara ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’a konulara ilişkin değerlendirmelerini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan ile görüşmesinde, hükümet tarafından 1 Temmuz’da öngörülen açılım süreciyle ilgili siyasi kararda, sağlık kurullarının bilimsel görüşlerinin dikkate alınmasının önemini bir kez daha vurguladı.