Eylem sırası eczacılarda

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın 12.00’de Meclis önünde eylemde olacaklarını kaydetti.

Hiçbir zaman sağlığa siyaset karıştırmadıklarını ifade eden Öksüz, sürekli halk sağlığı için öneriler götürdüklerini söyledi.

Öksüz’ün açıklaması şu şekilde:

“Hep yapıcı olduk...

Sürekli somut adımlar attık...

Hep bekledik...

Hiçbir zaman sağlığa siyaset karıştırmadık...

Sürekli halk sağlığı için öneriler götürdük...

Hatta bizler bakanlığımız için ilaç ve ecza konularında GÖNÜLLÜ çalışmak istiyoruz dedik...

Bizleri değerlendirin dedik...

Eczacıya sahip çıkın dedik...

Sonuç?

Eczacılar Yarın Sokaklara Dökülüyor...

Yarın saat 12.00’de Meclis Önünde Eylemdeyiz...”