Adaletteki sorunlar aşılmalı

Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol, Başsavcı Yardımcısı görevi için, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda bağlılık yemini etti.

Yemin töreninde konuşan Akıncı, Başsavcı Sarper Altıncık’ın yemin töreninde söylediklerine atıf yaparak, adalet mekanizmasının üç temel ayağından birinin Başsavcılık, yargı, savcılık ve savunma müessesesi olduğunu ve bunların adalet aygıtını oluşturduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Ülkemizde çeşitli sorunlar olabilir, siyasal anlamda olabilir, ekonomik anlamda olabilir ama adaletteki sorunlar mutlaka çok daha öncelikli olarak ele alınmalı ve aşılmalıdır. Çünkü, adalet mekanizmasında yaşanabilecek en ufak tıkanma, halkta, vicdanlarda doğabilecek olan en ufak şüphe, kaygı o toplumun gelişiminde çok ciddi yaralar açmaya adaydır. O nedenle ben sizlere görev döneminizde üstün başarılar diliyorum. Halkımızın ve kamu vicdanının her zaman bu hak ve adalet duygusunu hissedeceği bir dönem olmasını diliyorum. Tümünüze de yeni dönemde başarılar diliyorum”