Sınır dışı edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 5 Haziran’da, bir telefoncu dükkânına müşteri olarak giren ve 2 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan Nijerya uyruklu Muhammed Nazire Ahmed, önceki gün tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, zanlının, 5 Haziran 2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir telefoncu dükkanına müşteri olarak girdiğini ve 2 bin TL değerindeki cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının, güvenlik kamerasından tespit edildiğini ve önceki gün bulunduğunu aktaran Çebi, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Zanlının, kaçak olarak ülkemizde bulunduğunu da aktaran Çebi, mahkemeden, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 günü geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.