Adalet için yemin etti



Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol, Başsavcı Yardımcısı görevi için, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda bağlılık yemini etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki yemin törenine Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, Savcı İbrahim Ruso, Savcı Ergin Atıcı, Başsavcılık Genel Sekreteri Tezay Sancarlı katıldı.

Yenim töreninde, Ahmet Varoğlu’nun özgeçmişi okundu, Varoğlu, “bağlılık yemini” etti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başsavcı Savcı Yarımcısı Ahmet Varol “bağlılık yemini” belgesini imzaladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, belgeyi imzaladığı kalemi Varol’a verdi. Tören Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşması ile sona erdi.

Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol’un özgeçmişi:

“31 Temmuz 1964 tarihinde Sevim Varol ve Namık Varol’un üçüncü çocuğu olarak Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Atatürk İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu’nda, Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu’nda ve liseyi Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetine müteakip, askerlik görevini yaptıktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak avukat olarak kaydını yaptırdı. 2 Ocak 2000 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 3 Ocak 2000 tarihinde Savcı olarak atandı. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 2 Mayıs 2014 tarihinde Kıdemli Savcılığa, 1 Mart 2019 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliği’ne atandı. Evli olup, biri kız, biri erkek, iki çocuk babasıdır.”