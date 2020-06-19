Tatar kabine değişikliğini Akıncı'ya sunuyor

Başbakan Ersin Tatar bugün saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek. Başbakan'ın talebi üzerine yapılacak görüşmede başbakan Tatar’ın kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunması bekleniyor.

Tatar’ın özel jet krizi sonrasında ortağı Halkın Partisi’nin talebi üzerine Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i görevden alacağı konuşuluyor.

Üstel’in yerine Kutlu Evren veya İzlem Gürçağ’ın gelmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 11:37