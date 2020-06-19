Tatar kabine değişikliğini Akıncı'ya sunuyor

Başbakan Tatar, saat 12.30'da Cumhurbaşkanı Akıncı'ya değiştirdiği kabine listesini sunuyor

Tatar kabine değişikliğini Akıncı'ya sunuyor
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Başbakan Ersin Tatar bugün saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek. Başbakan'ın talebi üzerine yapılacak görüşmede başbakan Tatar’ın kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunması bekleniyor.
Tatar’ın özel jet krizi sonrasında ortağı Halkın Partisi’nin talebi üzerine Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i görevden alacağı konuşuluyor.
Üstel’in yerine Kutlu Evren veya İzlem Gürçağ’ın  gelmesi bekleniyor.  

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 11:37
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
alı
alı - 4 saat Önce

yılların partısı hp esırı oldu

AHMET SERYİR
AHMET SERYİR - 3 saat Önce

BU KONUDA DİK ve KARARLI DURUŞU NEDENİYLE ÖNCELİKLE SAYIN KUDRET ÖZERSAY'ı SONRASINDA DA BAŞBAKAN SAYIN ERSİN TATAR'ı KUTLUYORUM

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