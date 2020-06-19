Başbakan Ersin Tatar bugün saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek. Başbakan'ın talebi üzerine yapılacak görüşmede başbakan Tatar’ın kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunması bekleniyor.
Tatar’ın özel jet krizi sonrasında ortağı Halkın Partisi’nin talebi üzerine Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i görevden alacağı konuşuluyor.
Üstel’in yerine Kutlu Evren veya İzlem Gürçağ’ın gelmesi bekleniyor.
Tatar kabine değişikliğini Akıncı'ya sunuyor
Başbakan Tatar, saat 12.30'da Cumhurbaşkanı Akıncı'ya değiştirdiği kabine listesini sunuyor
Başbakan Ersin Tatar bugün saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek. Başbakan'ın talebi üzerine yapılacak görüşmede başbakan Tatar’ın kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunması bekleniyor.
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YORUMLAR
AHMET SERYİR - 3 saat Önce
BU KONUDA DİK ve KARARLI DURUŞU NEDENİYLE ÖNCELİKLE SAYIN KUDRET ÖZERSAY'ı SONRASINDA DA BAŞBAKAN SAYIN ERSİN TATAR'ı KUTLUYORUM
yılların partısı hp esırı oldu