UBP-CTP-HP olumsuz

Suna ERDEN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün UBP, HP, CTP, YDP ve TDP parti başkanları ile Saray’da seçim zirvesi yapacak.

Akıncı, görüşmede 11 Ekim’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 16 Ağustos’a çekilmesini önerecek.

Ancak; Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Ulusal Birlik partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın partisi (HP) tarih değişikliğine sıcak bakmıyor.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim’de yapılmasının uygun olacağı sonucuna vardı. Hükümetin, ekonomik krizi aşabilmek için hazırlıklar yaptığını ve yeni bir paket üzerinde çalıştığını söyleyen Tatar, bunun sonuçlarını almadan seçime gitmenin doğru olmayacağını ifade ederek bu konuda destek aldı.

Ne dediler?

Ersin Tatar(Başbakan ve UBP Genel Başkanı):

Erteleme önerisini arkadaşlarımla görüştüm. Yaptığımız değerlendirmede Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim’de yapılmasının uygun olacağı sonucuna vardık. Hükümet, şu anda ekonomik krizi aşabilmek için hazırlıklar yapıyor. Yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Bunların sonuçlarını almadan seçime gitmenin doğru olmayacağını düşünüyorum.

Tufan Erhürman (CTP Genel Başkanı):

“Ben görüşümü Cumhurbaşkanına ilettim. Görüşüm şu; biz neden seçimi ertelemiştik. Sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Özellikle sağlık açısından sıkıntılı bir süreçten geçiliyordu. Ekonomik olarak da önümüzü göremiyorduk. Ağustos’ta bir seçim yapmak demek, Temmuz ayı içerisinde seçim propagandasının gerçekleşmesi demektir. 1 Temmuz itibari ile de dışa açılma planlanıyor. Dışa açılma yeni normal döneme geçmektir. Sıfır vaka yaklaşımından mümkün olan en az vaka yaklaşımı demektir.

Vakaların görülmeye başlama ihtimali olan bir dönemde seçim çalışmalarının yapılması beni tedirgin eder. Ekonomik sıkıntılar da devam ediyor. Dışa açılmanın veya güney ile sınır kapılarının açılmasının gecikmesi durumunda esnafın, işletmelerin ve özel sektörün ekonomik açından riskli bir dönemde olacağını görüyoruz.

Seçimi ertelerken var olan koşullar temmuz ayı itibari ile değişmiş olsaydı düşünebilirdik. Ancak şu anda sıcak bakmıyorum. Ancak parti başkanları ile yapılan toplantıda farklı bir karar çıkarsa da seçimden kaçan taraf olarak görülmeyi kabul etmeyeceğimizi bildirdim ben.

Erhan Arıklı (YDP Genel Başkanı):

Cumhurbaşkanı Akıncı ekim ayında ikinci bir salgın dalgasının olabileceğini, seçimin yeniden ertelenebileceğini belirtiyor ve bu nedenle erkene almak istediğini söylüyor. Seçimin temmuz veya ağustosta yapılması YDP’nin aleyhine olur. Çünkü YDP2ye oy veren kesim yaz aylarında genelde Türkiye’de oluyor. Orada tatilini yapıyor. Buna rağmen biz seçimin erken yapılmasından yanayız. Oy kaybına uğrasak dahi ne kadar erken yaparsa o kadar iyi olur. Biz, Akıncı’nın önerisine evet diyeceğiz.

Seçimin bir an önce yapılmasında fayda var.

Cemal Özyiğit (TDP Genel Başkanı):

Bir salgın süreci yaşandı, seçimi 6 ay erteledik. Şu anda pandemi bitti mi bitmedi mi? Anladığım kadarı ile Sayın Akıncı ekimde ikinci dalga olabileceği endişesi ile seçimi erkene almak istedi. Benim ciddi bir endişelerim var.1 Temmuz’da uçuşlar başlıyor, limanları açıyoruz. Hükümet girişleri yeterli şekilde kontrol edemiyor. Bu nedenle endişeliyiz. Ancak Akıncı’yı dinlemek gerekçelerini anlamak için davete icap edeceğiz. Önümüzdeki Salı akşamı da parti meclisimiz ile konuyu değerlendirip karar vereceğiz.

HP de aynı fikirde

Öte yandan elde edilen bilgilere göre; Halkın Partisi de seçim tarihinin erkene alınmasına sıcak bakmıyor. Başbakan Tatar ile HP’li Kudret Özersay’ın görüştükleri, Özersay’ın seçimin erkene alınmasına sıcak bakmadığını söylediği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 10:46