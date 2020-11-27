Tatar, LAÜ heyetini çalışmalarından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti üyelerini kabul etti. LAÜ heyeti, Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı diledi.

Verilen bilgiye göre; yükseköğretimin ülke ekonomisine yaptığı yaklaşık 1 milyar dolar katkıyla KKTC’nin en büyük sektörlerinden biri oluğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alınacak doğru kararlarla, eğitimin kalitesinin artırılarak nitelikli öğrencilerin ülkeye gelmesini sağlamanın önemine dikkat çekti.

Yükseköğretimdeki sıkıntıların Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından en iyi şekilde değerlendirilerek yapılması gereken düzenleme ve katkıların sürekli olarak güncellenmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan düzenlemelerde üniversite yöneticilerine de önemli görevler düştüğünü ifade etti.

KKTC’nin egemenliğine, devletin kurum ve kuruluşlarına sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu belirten Tatar, “Bugünlerde, Covid-19 nedeniyle ‘güvenli ada’ algısı önemlidir. Bugün dünyada en güvenli yerlerden biri KKTC’dir” dedi.

KKTC’nin özelliklerine, sağlık alanındaki başarılarına, sağlık altyapısına ve marka değerine bakıldığında bu durumun yükseköğretim öğrencisi ve turistlere güven vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizin bu güzelliklerini vurgulamak lazım” dedi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, bölgenin lokomotifi durumundaki LAÜ’nün önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmişte LAÜ’ye ve yükseköğretime gösterdiği değerin Cumhurbaşkanlığı döneminde de devam edeceğine inanç belirtti.