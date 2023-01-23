Üyelerin onayını aldı

Merit Alsancak Yeşilova'da tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Redif Nurel üyelerden onay alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Merit Alsancak Yeşilova'da tek aday olmasına rağmen yine geçtiğimiz genel kurullarda olduğu gibi oldukça kalabalık bir üye katılımıyla önceki akşam gerçekleşen genel kurulda Redif Nurel ile yola devam dedi.

Son yapılan genel kuruldan bu yana 3 yılda 2 sefer ikincilik kupasını aldıklarını belirten Nurel “Bu yıl beklenmedik bir başarısızlıkla ilk devrede sadece 13 puan toplayabildik ancak hem kaliteli futbolcularımız ve teknik heyetimizle hem de aramıza katılan yeni transferlerimizle sonunda sahamıza kavuşacağımız 2. devrede fark yaratacağız” dedi.

Eski başkanlarla yeni dönem

Genel kurulda kulüpte çok emekleri bulunan eski başkanlar yöneticiler kurucu üyeler ve mevcut üyeler bulunması geceye ayrı bir önem kazandırırken yeni kurulacak yönetimde eski başkanların da yer alacağı ve artık Yesilova’da yeni bir dönem başlayacağı konuşuluyor.

Besim Tibuk’a teşekkür

Nurel, mali raporda özellikle isim sponsoru Merit oteller zincirinin katkılarından bahsederek Merit oteller gurubu sahibi Besim Tibuk'a ve tüm personeline teşekkür ederken, son 3 yılda pandemiye rağmen kendi şirketi olan Nurel Group’un da kulübe 8 milyon TL’nin üzerinde katkısı olduğunu beyan etti.

Nurel, başta Nurel gurup personeline sonra da irili ufaklı tüm katkılardan bahsederek tüm destek verenlere teşekkür etti.



