Letafet’te yer  yerinden oynadı

Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren ve Ada’nın en seçkin mekanlarından olan Letafet‘te eğlence dur durak bilmeden devam ediyor. Letafet’te geçtiğimiz hafta yine muhteşem bir eğlence yaşandı, konuklar kelimenin tam anlamı ile felekten bir gece çaldı. Türk Halk Müziğinin usta ismi Soner Olgun eline aldığı sazı ve orkestrası ile Letafet konuklarına özel müzik ziyafeti sundu. Gerek sahne performansı gerekse söylediği birbirinden özel şarkılarla gönülleri yeniden fetheden sanatçı ve ekibi ayakta alkışlandı.

