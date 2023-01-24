Burdur’dan misafir geldi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin kardeş belediyesi Türkiye’nin Burdur ilindeki Bucak Belediyesi geçtiğimiz günlerde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve eşi Ayşe Ünal’ın, belediye meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdikleri KKTC ziyaretinde, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, belediye meclis üyeleri ve belediye ekibi, kardeş belediye ekibine ülkeyi gezdirdi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin iki belediye arasındaki dostluk ilişkileri ve belediyeler arası iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceğinin konuşulduğu ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karavezirler, kardeş belediyelerle iş birliklerinin belediyelerin vizyonlarının gelişmesi için de faydalı olduğunun altını çizdi.

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi, kardeş belediye tetkik ve inceleme ziyareti delegasyon heyetinde; Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve eşi Ayşe Ünal, Meclis Üyesi Ayşegül Altınsoy ve eşi Yavuz Altınsoy, Meclis Üyeleri Ahmet Gezmez, Yakup Gülcü, Ahmet Özcan, İsmail Başarır, Osman Tolunay, Hüdai Şimşek, Ali Sağar, Aynur Akçay, Fuat Şan, Nurettin Durmaz, Recep Mutlucan ve eşi Aysun Mutlucan’ın yanı sıra Özel Kalem Müdürü Muhammet Emin Erbil yer aldı.

Özel temasları dışında Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Lapta’yı gezen heyete Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nden Başkan Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler’in yanı sıra, meclis üyeleri Tahir Irız, Hasan Güneşel, Recep Güler, Yeşim Bozat, Mehmet Tikici, Hilmi Karaöz, Aysan Öznacar ve Ayşe Oy’un yanında, bazı belediye personeli eşlik etti.

