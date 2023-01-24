Kritik düzeyde değil

Sağlık Bakanlığı, her kış döneminde olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğini ancak kritik düzey teşkil eden herhangi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakanlık, hastanelere gelen her hastaya bakıldığını, yatış gerekmesi halinde hastanelerde tedavi edildiğini ve hasta yatağı konusunda bir eksiklik bulunmadığına işaret etti.

Gribal enfeksiyona karşı eksik aşıların tamamlanmasının önemine vurgu yapan bakanlık, gribal enfeksiyon taşıyan çocukların okula gönderilmemesi, hasta olan kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Eksiklik bulunmuyor

Yatak sayılarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Her kış döneminde olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlenmektedir. Hastanelerimizin acil servislerine bu konuda yapılan şikâyetler artmakta olup, ilgili tüm branşlardan alınan bilgilere göre kritik düzey teşkil eden herhangi bir durum bulunmamaktadır. Hastanelerimize gelen her hastaya bakılmakta, yatış gerekmesi halinde hastanelerimizde tedavi edilmektedir. Hasta yatağı konusunda bir eksiklik bulunmamaktadır. Yine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasında Çocuk Acil Servisi’nde, çocuk servisi, çocuk yoğun bakım, yeni doğan yatak sayılarında herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta, yatış gerekmesi halinde boş yataklar bulunmaktadır. Gribal enfeksiyona yakalanan çoğu kişi ayakta veya evlerinde dinlenerek hastalığı atlatmaktadır. Gribal enfeksiyona karşı eksik aşıların tamamlanması önem taşımaktadır. Gribal enfeksiyon taşıyan çocukların okula gönderilmemesi, hasta olan kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat etmesi, hastalık belirtisi var ise maske takması, hijyen kurallarına uyulması elzemdir. Yine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasında Çocuk Acil Servisi’nde çocuk servisi, çocuk yoğun bakım, yeni doğan yatak sayılarında herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta, yatış gerekmesi halinde boş yataklar bulunmaktadır. Gribal enfeksiyona yakalanan çoğu kişi ayakta veya evlerinde dinlenerek hastalığı atlatmaktadır. Gribal enfeksiyona karşı eksik aşıların tamamlanması önem taşımaktadır. Gribal enfeksiyon taşıyan çocukların okula gönderilmemesi, hasta olan kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat etmesi, hastalık belirtisi var ise maske takması, hijyen kurallarına uyulması elzemdir”