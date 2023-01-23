‘Faşist ve barbarca’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıyı şiddetle protesto etti. Töre, uluslararası toplumun ve uluslararası yargı makamlarının konuya tepki göstererek, müdahil olması gerektiğini kaydetti.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, İsveç’te kutsal kitap Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırının, Müslüman Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını ifade etti.

Zorlu Töre, yapılan bu hareketi, her fırsatta demokrasi ve özgürlükler ile övünen ve Avrupa’nın en büyük üçüncü ülkesi konumunda olan İsveç’in, farklı inanç ve yaşam biçimlerine karşı yaptığı büyük müdahalesi olarak gördüklerini vurguladı.

İsveç makamlarının yapılan eyleme seyirci kalmasının ancak ve ancak İslam’a karşı nefret tohumlarını artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin altını çizen Töre, dünya üzerinde var olan çeşitli dinler arasında barış ve huzura, toplumların güven içerisinde birlikte yaşamasına zarar vereceğinin de aşikar olduğunu kaydetti.

Yaşanan olayı şiddetle protesto eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, “Uluslararası toplumun ve uluslararası yargı makamlarının konuya tepki göstererek, müdahil olmasını beklediğimizi bildirmek isteriz” dedi.

Kınıyor ve lanetliyoruz

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Başkanı Cengiz İşkey, İsveç’teki Kuran-ı Kerim’i yakma eylemini kınadı.

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’i yakarak tüm İslam aleminin öfkesini üzerine çektiğini vurgulayan İşkey, bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Bu tür eylemlere izin verenlerin ne kadar faşist ve barbar olduklarını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiklerini belirten İşkey, “Bir daha böyle bir olayın tekrarlanmaması adına bunu izin verenler ve yapanların cezalandırılması gerekliliğine inanıyoruz. Kitabımız Kuranı Kerim’e yapılan bu eylemi tüm din görevlileri camiası olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz .” ifadelerini kullandı.

