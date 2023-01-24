Karar gözden geçirilmeli

Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA), Bakanlar Kurulu’nun 14.11.2022 tarihinde aldığı bir kararla, orman ilan edilmiş durumda olan herhangi bir orman parselini kendilerince oluşturulmuş gerekçelerle “orman” olmaktan çıkarma yetkisi aldığını belirterek, tepkisini ortaya koydu.

Çekova, orman alanlarının ilanı, orman alanı olmaktan çıkarılması, yönetimini gibi konuların esas mevzuat olan Fasıl 60 Orman Yasası’nda ve ormanların kamu yararına ve orman özelliği bozulmadan kiralanmasının da Anayasa’nın 159(1)(a) bendi altında tanımlanmış olduğunu ve orman arazilerin “orman” olmaktan çıkarma yetkisini Bakanlar Kurulu’na verilmediğini savundu.

Çekova, “KKTC hükümetlerinin çevreyi, ormanlarımızı, deniz kıyılarımızı elden çıkarmaya ve yok etmeye yönelik bu kararlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz” çağrısında bulundu.

ÇEKOVA Yönetim Kurulu adına Vakıf Başkanı Rifat Siber konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “KKTC Anayasası hazırlanırken, ormanlarımız ve deniz kıyılarımızın korunması amacıyla maddeler konulmuştur. KKTC’yi kuranlar, Kuzey Kıbrıs sevdalısı, çevreyi düşünen, toplumun gelecekte de yaşayacağı bu ada parçasını (olabilecek talan uygulamalarına karşı) korumaya yönelik anayasa maddeleri koymuşlardır. Bugüne geldiğimiz zaman bu çevreyi ormanlarımızı ve deniz kıyılarımızı korumaya yönelik yasal düzenlemeleri ortadan kaldırmaya yönelik birtakım değişikliklerin, bizzat iktidar tarafından yapılmaya çalışılmasını üzüntü ile izliyoruz” dedi.

Siber, “KKTC Hükümetlerinin çevreyi, ormanlarımızı, deniz kıyılarımızı elden çıkarmaya ve yok etmeye yönelik bu kararlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz” çağrısında bulundu.