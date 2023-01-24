Ana neden savaş

ASBANK Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, 2023 yılına dair değerlendirmelerde bulunarak, enerji fiyatlarının Ukrayna’daki savaşa bağlı olarak yüksek seviyelerde devam edeceğini vurguladı.

Altuner, dünyada yükselen enflasyonu dizginlemek için 2022 yılında hızlı bir şekilde artırılan faiz oranlarının geldikleri seviyelerin korunacağını, 2023 yılında enflasyona etkilerinin takip edileceğini aktardı.

Altuner, “Genel kabul görmüş para politikası hilafına Türkiye enflasyonla mücadelede faiz artırımına gitmeyerek farklı bir yola girmiş, politika faizinde indirimler gerçekleştirmişti. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonu ve kur artışlarını dizginlemek için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da faiz artırımlarına başlayacağını düşünüyorum” dedi.

Enerji fiyatlarının Ukrayna’daki savaşa bağlı olarak yüksek seviyelerde devam edeceğini belirten Altuner, “Savaşın bu sene içinde devam edeceği, Rusya’nın birçok pazardan mahrum edilmesi ile birlikte Türkiye’den yapmakta olduğu ithalatın artmaya devam edeceğini öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm açısından kazançlı olacak

Altuner, “Kuzey Avrupa ve Rusya’dan gelenlerle bu sene KKTC otellerinde rekor seviyelerde konaklamaların olacağını tahmin ediyorum. Haliyle, turizm açısından 2023 yılı kazançlı olacaktır” açıklamasını yaptı.

ASBANK Yönetim Kurulu Başkanı Altuner, “Eğitim sektörümüzde son yıllarda görülen Afrikalı öğrenci sayılarındaki artışın hız keserek, mevcut sayıların korunacağını, üniversitelerin KKTC ekonomisine katkıları artmaya devam edecektir. Bu sektörde sayıların artırılması yerine kalitenin artırılmasına yönelik çalışma başlatılma zamanı gelmiştir, bu çalışmaya hükümet yön vermelidir” diye konuştu.