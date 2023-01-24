Monako’dan kritik rapor

ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monako’nun, Rum Yöenetimi tarafından uygulanan ‘Altın Pasaport’ konusunu incelemeye aldığı ve kritik bir rapor hazırladığı bildirildi. Monako’nun raporu Amerikan medyasına da yansıdı.

Haravgi gazetesi, konunun Rum Maliye Bakanlığı tarafından ciddiyetle ele alındığını ve danışman atanması için bütçe hazırlandığını iddia etti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin son olağanüstü toplantısında Maliye Bakanı’nın, “BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırımları ve AB’nin kısıtlama önlemlerinin uygulanması konusunda acilen uzman hukuk/danışmanlık hizmeti alımı için 100 bin Euro’luk ödeneğin ivedilikle serbest bırakılması” talebinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre bakanlığın ödenek talep belgesinde, uzman hukuk hizmeti/danışmanlık hizmeti alınma maksadı, Rum yönetiminin çıkarlarının korunması ve yaptırımların uygulanması konusunda karar almak üzere oluşturulan Yaptırımları Uygulama Birimi’ne yardımcı olmak şeklinde izah edildi.

Uzman hukuk / danışmanlık hizmeti alımının, “Ekonomik Yatırımlar Danışma Komitesi” ve “Yaptırımları Uygulama Birimine” milyarlık işlem hacmine sahip büyük şirketler tarafından yapılan muafiyet başvuruları gibi özel durumlar için yapılacağı kaydedildi ve “hukuken yanlış bir karar alınması halinde Güney Kıbrıs’ın, büyük şirketlerin milyonlarca Euro’luk tazminat davaları ile karşı karşıya gelebileceğini" vurgulandı.