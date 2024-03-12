Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen ‘sahte diploma’ ve ‘yolsuzluk’ olayı sonrasında meydana gelen gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Vatandaşlar, yaşanan olayların endişe verici olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, özellikle eski bakanlardan Kemal Dürüst’ü eleştiriyor “hem kendini hem de yakınlarını yaktı” diyerek, bu olaydan ders çıkarılmasını istedi.

Ne dediler…?

Netret Tümkan

“Ülkemizdeki bu son günlerde olan olaylar hiç normal değildir, Deve benim nerem eğri ? diye sorarmış. Bizim de neyimiz düzgün kaldı. Toplumumuzda çürümüşlük hakim ve sorumluları bir noktada bizleriz. Çünkü biz oy kullanıyoruz ve başımızdakilerini seçiyoruz.

Halkın geneli bu olanlardan memnun değil ama gören duyan yine yok.”

Adnan Göl

“Ülkemizde son zamanlarda yaşananlar bizleri hayrete düşürüyor. Hiç ummadığımız isimler yolsuzluktan dolayı tutuklandı. Artık tuz bile koktu. Ardı ardına yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olayları halkın devlete olan inancını yitirmesine yol açtı. Halk kendini güvende hissetmiyor.”

Adli Kumbaracı

“Eski Mersin Başkonsolosuyum, bir emekli diplomat olarak bu olanlar son derece endişe vericidir. Eskiden devlet yapısında bu işlere asla müsamaha gösterilmezdi, şimdi ise çok laçka bir hal aldı. Halkın güvencesini elinden almak daha farklı yolların açılmasını beraberinde getirir buna dikkat etmek gerekir.”

Doruk Gönenç

“Lise öğrencisiyim, yolsuzluk ve sahte diploma olayları güvenimi yitirmeme neden oldu.Şimdiden düşünüyorum acaba bizim gibi okuyup da hakkıyla diploma alacak alan var mı ?diye. Bu olanlar gerçekten çok kötü kimler sebebiyet verdiyse cezalandırılmalıdır. Ve biz gençler bilinçliyiz neyin doğru olup olmadığını biliyoruz. Bizler yarının yöneticileri olacağız, bunlar bizim için de bir örnektir. Kimsenin bu gibi işlere yönelmemesi gerekir.”

Aber Esat

“Bu olanları doğru bulmuyoruz biz genciz ve bizlerin hakkı da yeniyor. Geleceğimize yön vermek için yurt dışı planları yapmaya başladık, bu doğru bir anlayış değil ancak yaşananlardan dolayı ülkeden soğuyoruz .”

Selim Günerman

“Rüşvet ve yolsuzluk hep vardı ancak konuşulmazdı şimdi yollar açıldı ne varsa dökülsün. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Hiç bir şey saklı kalmaz, olanları doğru bulmuyorum. Halkın bürokrasiye güveni kalmadı diyebilirim.”