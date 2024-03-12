Vedası dostlarını üzdü

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs'ın meşhur sanatçılarından Ahmet Kondoz namı diğer Dilruba Sultan yıllarca sahnelerinde sevenlerini kahkahaya boğarken 60 yaşında hayata veda etti. Kıbrıslı Huysuz Virjin olarak da bilinen sanatçı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hastaneden taburcu olduktan sonra önceki gün hayatını kaybeden Kondoz, Lefkoşa'da son yolculuğuna uğurlandı. Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilen sanatçının cenazesine Kıbrıslı sanatçılar ve sevenleri katıldı.

