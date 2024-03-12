‘Şikayetimiz var’ 

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’e, hakkında polis soruşturması olan koalisyon ortağı partilerin milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy verip vermeyeceklerini açıklama çağrısı yaptı.

Özersay, yazılı açıklamasında, haftalardır hakkında polis soruşturması olan milletvekillerinin dosyalarının Meclise gönderilmesi durumunda dokunulmazlıklarının kaldırılması için tüm siyasi partilerin bugünden evet oyu kullanacaklarını açıklamaya davet ettiklerini hatırlatarak, CTP’nin bu konuda olumlu oy kullanacağını açıkladığını ancak UBP, DP ve YDP’den henüz bir ses çıkmadığını kaydetti.

Özersay “Sayın Ünal Üstel’e çağrı yapıyoruz. Neden mi? Çünkü kendi milletvekili hakkında bir polis soruşturması var ve polise izahat vermekten sürekli kaçıyor, polis sürecini geciktiriyor. Oysa ifade vermese bile bu soruşturma Başsavcılığa dosya olarak gönderilebilir. Başsavcılığın Meclis’e yazı göndermesi durumunda bu dokunulmazlığı ve koalisyon ortakları DP ve YDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma yönünde oy verecekler mi vermeyecekler mi? Ünal bey bir zahmet çıkıp açıklasın” dedi.

Özersay, sahte diploma aldığı ve tedavüle sürdüğü gerekçesiyle bir milletvekili hakkında polise şikayette bulunduklarını hatırlattı.