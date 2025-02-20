3 gün sürecek

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, bugün okulların tatil olduğunu duyurdu. Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği adeta felç etti.

Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90’lara dayandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 19.25 itibarıyla yüzde 87 olarak gösterildi.

D-100 Karayolu Kadıköy Sahrayıcedit mevkisinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Saat 20.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 50'ye düştü.

Saat 21.05 itibarıyla yüzde 35'e kadar geriledi.

Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler trafikten kaçarken izdihamla karşılaştı.

Birçok metro ve metrobüs durağında uzun kuyruklar oluştu.

Uçuşlar azaltıldı

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı.

Kar yağışının etkisini artıracağı yarın ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle, 18 Şubat'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının revize edildi.

22 Şubat'taki uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.





Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025, 10:11