Cep telefonunda ‘şifre’ kırılacak

Ömer KADİROĞLU

Girne’de faaliyet gösteren büyük bir işletmenin teminatlı olan davasını tamamen kapatacağını vaat ederek, yöneticilerden bir milyon Euro rüşvet istediği iddia edilen Doğan Alas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alas hakkında 5 gün ek tutukluluk emri alındı. Alas’ın askıda davaları olan 9 kişiyi de aynı vaatlerde bulunduğu iddia edilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının Girne’de meydana gelen “bir milyon Euro karşılığı, teminata bağlı dava dosyalarının kapatılacağı teklifi” ile ilgili tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada, zanlının bir milyon Euro karşılığında dava dosyalarının kapatılması teklif edilen kişiye 2 Temmuz 2024’de gittiğini ve aynı davalarıyla ilgili aynı vaatlerle olarak 200 bin dolar istediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıdan izahat istendiğini, bu görüşmeleri tamamen iyi niyetle ve yardımcı olmak maksadıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek tutukluluk emri alındığını hatırlatan polis, bu süre zarfında 12 ifade temin edildiğini kaydetti.

“3-5 milyon civarı, ne verebilirsen”

Alınan ifadelerde, zanlının benzer 9 meseleyle daha ilgisi olduğunun tespit edildiğini belirten polis, bir kişiye daha “3-5 milyon civarı, ne verebilirsen” diyerek para talebinde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, meseleyle bağlantısını tespit ettikleri ancak kime ait olduğu bilinmeyen 10-12 telefon numarası belirlediklerini kaydetti.

Bu telefon hatlarının kime ait olduğu ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini belirten polis, 10-12 kişinin de ifadelerine başvurulacağını söyledi.

Polis, ifade vermek isteyen ve yurt dışından gelecek olan kişilerin de olduğunu belirtti. Ayrıca, zanlının telefonunun şifresini söylememesi nedeniyle henüz inceleme yapılamadığını, şifrenin kırılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

5 gün daha tutuklu

Zanlının avukatı Tekin Söylemez ise bir milyon Euro olarak anılan davayla ilgili olarak tutuklanan Vedat Şanlı ile Alas’ın ne zaman tanıştıklarına dair bilgi alıp alınmadığını sordu. Polis, iki zanlının Haziran 2024’de tanıştığını söyledi.

Avukat Söylemez, “Bir milyon Euro teklifi mart ayında yapıldığına göre; bu olaydan 3 ay sonra tanıştılar. Yani zaten ikisinin bir tanışıklığı yoktu ama ortak tanıdıkları vardı ve bu yüzden mi böyle bir ihtimal görüyorsunuz?” diye sordu.

Polis “teklifle ilgili olarak tutuklanan ve geçtiğimiz hafta teminata bağlanan Şanlı’nın zanlıya gönderdiği bir mesajda, bu meseleyi ona devrettiğini tespit ettik” dedi.

Savunma; 5 günlük tutukluluk süresine itiraz etmeyeceklerini çünkü müvekkilinin suçsuz olduğunun kanıtlanması için polise imkan tanımak gerektiğini belirtti.

Mahkeme; zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

