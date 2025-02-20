Yasa uygulanmıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, geçen yıl Cumhuriyet Meclis’inde oy birliğiyle kabul edilen Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası’nın uygulanmadığını ve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi sonucu muhasebe mesleğini icra eden kişilerin “hukuki zeminden yoksun bırakıldığını” savundu. Özersay, hükümeti yasanın gereğini yapmaya çağırdı.

Özersay, konuya ilişkin açıklamasında, “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası yaptılar, geçen yıl 24 Haziran’da oy birliği ile Meclis’ten geçirdiler, iyi oldu, gerekliydi.” ifadelerini kullandı ancak söz konusu yasanın gerekliliklerinin yerine getirilmediğini savundu.

“Yasada tüm sistem açısından en önemli görevleri yerine getirecek ve yasanın zorunlu kıldığı Enstitü’nün kurulmadığını” belirten Özersay, “Yetkili Muhasipler ve Yetkili Muhasip-Denetçiler Enstitüsü yasaya göre kurulması gerekirken, kurulmadı… Bu nedenle de şu anda bu mesleği yapanlar yürürlükteki yasaya aykırı, hukuksal zeminden yoksun bir konuma sokuldu.” dedi.

“Geçici hükümler koydular ama…”

“Bir yasa yapıldığında eğer yasanın gerekleri belirli bir süre içerisinde hazır hale getirilemeyecekse veya bu yönde bir tereddüt varsa yasaya geçici hükümler konulduğunu ve bazı geçiş dönemleri düzenlendiğini, ya da önceki uygulamaların bir süre daha geçerli kabul edildiğini” anlatan Özersay, “Bu yasada da geçici hükümler koydular ama onlara da uygun davranmadılar.” dedi.

“Geçici maddelere göre; üç ay içinde Enstitü kurulması gerekirken, yasaya rağmen bunun yapılmadığını” ifade eden Özersay devamla şunları kaydetti:

“Geçici maddelere göre; yasanın yürürlüğe girişi öncesinde ülkede muhasebe mesleğini icra eden ve halen fiilen bu görevi yürütmekte olan kişiler gerekli harcı ödeyip muhasebe mesleklerine devam edebileceklerdi. Ancak yasanın geçici maddelerine göre bu işlemi yapabilmeleri için tahsilat makbuzlarını enstitüye teslim edip kayıtlarını enstitüye yaptırmaları gerekiyordu. Oysa ortada enstitü yok! Ve yasanın bu maddelerine rağmen Maliye Bakanlığı kendisini Enstitü yerine koyarak tahsilatı yapıp ‘muhasebe işi yapmaya devam edebilirsiniz’ dedi. Şu anda yasanın yürürlüğü öncesinde kayıtlı, yetkili olan kişiler ve firmalar, yasaya aykırı, hukuki zeminden yoksun bir konuma sokuldular. Neden? İdare ya da hükümet yasanın gereğini yapmadığı için!”

Özersay, yasanın geçici maddelerine “Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde enstitü kaydını yaptırmayanlar mesleğe devam edemezler ve Bakanlar Kurulu tarafından bu kişilerin görevine son verilir.” ifadesine yer verildiğine de dikkat çekti.

