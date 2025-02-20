Kar-İş endişeli

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, İzin Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili basında yer alan haberlere tepki gösterdi. Topaloğlu, “Ekmeğimizi kazandığımız taşımacılık sektörünü bitirecek hiçbir hamleye asla izin vermeyiz” dedi.

Topaloğlu, bazı haberlerde yer alan İzin Kurulu’nun ‘T izni’ dağıtmak amacıyla toplandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Söz konusu toplantının yalnızca yasal bir rutin olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Bu tür yanıltıcı haberler sektöre zarar vermek için kasıtlı olarak üretiliyor” dedi.

Sektörün ülke için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, “Taşımacılık sektörü yalnızca bizim değil, tüm ülkemizin geleceği için hayati öneme sahip. Ancak bazı kişiler, sektörü sarsmaya yönelik karanlık planlar peşinde” ifadelerini kullandı.

Yasa bir an önce geçmeli

Motorlu Araçla Yolcu ve Eşya Taşıma Değişiklik Yasası’nın Meclis’ten bir an önce geçmesi gerektiğini vurgulayan Topaloğlu, aksi halde turizm taşımacılığının büyük bir darbe alacağını belirtti. “Sektörümüzü hedef alan tüm bu yıkıcı hamlelere karşı duracağız. İzin Kurulu ve biz, asla bu tür spekülasyonlardan etkilenmeyeceğiz ve sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

