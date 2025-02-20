Anıları yaşatılacak

Avrupa Birliği finansmanı, UNDP, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi'nin katkılarıyla Mağusa Türk Maarif Koleji’ne yapılan Şampiyon Melekler Spor Kompleksi’nin açılışı dün düzenlenen törenle yapıldı.

Düzenlenen organizasyonla açılışı yapılan spor komplekste Şampiyon Melekler anısına Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız Voleybol Takımı öğrencileri sembolik voleybol maçı yaptı.

Açıklamaya göre; Avrupa Komisyonu adına ilk konuşmayı Stefan Simosas yaparak, törenin sadece bir açılış olmadığını, depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’i anma amacını taşıdığını ifade etti.

AB tarafından sağlanan finansman ile iş birliği içerisinde yapılan Şampiyon Melekler Spor Kompleksi’nin, Şampiyon Melekler’in anılarını yaşatacak bir tesis olacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adına Jakhongir Khaydarov da konuşmasında, tesisin Şampiyon Melekler’in dayanıklılığını, mücadeleci ruhunu simgeleyen ve gençlerin güvenli spor yapmalarını sağlayacak bir kompleks olduğunu söyledi.

İsimleri unutulmamalı

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi adına konuşan Selçuk Yörükoğulları, Şampiyon Melekler’in isimlerinin yaşatılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyleyerek, burada yetişecek genç sporcuların meleklerin izinden giderek onların hayallerini yaşatacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket de konuşmasında, Şampiyon Melekler’in kaybının tüm ülkeyi etkilediğini, onların ismini yaşatmanın da herkesin asli görevi olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 6 Şubat günü yaşanan acıyı anımsatarak o günlerde destek olan isimlerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da, Şampiyon Melekler’in toplumun geleceği ve herkese örnek olan çocuklar olduğunu ifade etti.

