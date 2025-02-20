Bursum kesildi okul işi bitti

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet izinsiz kalan Nijeryalı Abba Goda Muhammed ile Joslin Munguoakonk, devriye gezen ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandı. Abba Goda Muhammed’in bin 514 gün, Joslin Munguoakonk’nın ise 872 gün KKTC'de kaçak yaşadığı açıklandı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada söz hakkı alan zanlı Abba Goda Muhammed’in, ülkeye burslu olarak geldiğini ancak hükümetin parayı kestiğini, okula devam edemediğini söyledi. Zanlı kendisi dahil 90 kişinin Nijerya hükümeti tarafından gönderildiğini de açıkladı.

Polis; Abba Goda Muhammed’in Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Joslin Munguoakonk’nın ise Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, 18 Şubat 2025 tarihinde tespit edilen zanlıların muhaceret kontrolünde; Abba Goda Muhammed’in

27 Aralık 2020 tarihinden itibaren toplamda bin 514 gün, Joslin Munguoakonk’nın ise 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplamda 872 gün KKTC'de kaçak yaşadığının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Abba Goda Muhammed, Nijerya hükümeti tarafından 90 kişinin burslu olarak gönderildiğini, kendisinin de bu 90 kişi içerisinde yer aldığını, 7 dönem okuduğunu, bir dönemi kaldığını, hükümetleri para gönderirse okula devam edeceğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

