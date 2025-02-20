Larnaka’ya demirledi

Amerikan donanmasına ait “USS OSCAR AUSTIN” adlı muhrip gemisinin bölgede devam eden operasyonlar kapsamında yeniden Güney Kıbrıs’a gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bir ay önce Limasol Limanı’nda demirleyen geminin bu kez Larnaka Limanı’nda demirlediğini ve gemiyi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Julie Davis’in karşıladığını yazdı.

Habere göre Davis, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, balistik füze savunmasına, denizaltı-savar ve yüzey savaşı yeteneğine sahip “USS OSCAR AUSTIN” gemisinin, Akdeniz ve ötesinde güvenliği sağlama görevine devam ettiğini kaydetti.

Gazete, ABD Filo Kuvvetleri Komutanlığı’na göre, İleri Konuşlandırılmış Deniz Kuvvetleri-Avrupa’ya (FDNF-E) katılan iki ek Arleigh Burke sınıfı güdümlü muhrip gemilerinin ilki olan “USS OSCAR AUSTIN” gemisinin, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) sorumluluk alanlarına ek faydalar sağladığını belirtti.



