İtfaiye zorlandı

Son günlerde hava sıcaklığının yükselmesi ve ülke genelinde bitki örtüsünün kurumasıyla birlikte yangın riski önemli ölçüde arttı.

Özellikle kuru otların en ufak bir kıvılcımla dahi hızla tutuşabilmesi, yangınların kısa sürede büyümesine ve geniş alanlara yayılmasına neden olurken, son iki gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen 6 ayrı yangın itfaiye ekiplerini zorladı.

Bu yangınların 2’sinin yerleşim yerlerinde bulunan evlerde, 4’ünün ise kırsal alanlar, tarım arazileri ve ağaçlık bölgelerde çıktığı bildirildi.

Askerler de yardıma koştu

Lefkoşa’ya bağlı Taşkent’in kuzeyinde, Taşkent Doğa Parkı yakınlarında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre yangın, saat 11.00 sıralarında yol kenarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Taşkent Doğa Parkı sınırlarına ulaştı.

Yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü yangına itfaiye, askeri birlik, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ekipleri ve bölge halkı birlikte müdahale etti.

Yangın sırasında Taşkent Doğa Parkı içerisinde bulunan hayvanların son anda kurtarıldığı, yangının park alanına sadece 2 metre mesafede durduğu belirtildi.

Söndürme çalışmalarının ardından bölgede bitki örtüsünün yanı sıra çok sayıda zeytin ve alıç ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

Mevlevi Köyü’nde tarım arazisinde yangın çıktı

Güzelyurt’ta bağlı Mevlevi Köyü’nde eski Kilise mevkiinde bulunan arazide de yangın çıktı. Yangının kuru otların henüz tespit edilemeyen bir nedenden tutuşmasıyla başladığı tahmin edilirken, tarım alanında başlayan ve dağlık alana sıçrayan yangın ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yangının yeniden alevlenmemesi için önlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ziyamet’te ev yandı

İskele’ye bağlı Ziyamet’te Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan bir evde de yangın çıktı. Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu, odalar içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar ve ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin camları patlamış, tüm duvarları da islendi.

Önceki gün 3 yangın çıktı

Girne, Hamitköy ve Gaziveren bölgelerinde farklı saatlerde meydana gelen üç ayrı yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Girne’de bir apartman dairesinde ocak üzerinde bırakılan kızgın yağın alevlenmesi sonucu çıkan yangında mutfak eşyaları tamamen yanarak ciddi maddi hasar oluştu. Hamitköy’de kuru otluk alanda başlayan yangın buğday tarlasına sıçrayarak yaklaşık dört dönüm ekili alanın zarar görmesine neden oldu. Gaziveren’de ise bir jeneratörde aşırı yüklenme sonucu çıkan yangında çevredeki kuru otların da tutuşmasıyla küçük çaplı bir alan zarar gördü.