97’nci yıl gururu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir'di.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda ise ''Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır'' ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Külliyenin ana bina girişinde düzenlenen törende, davetliler, corona virüs salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde mesafe kuralına uygun şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurdun dört bir yanında törenler düzenlenirken, sokaklar renkli görüntülere sahne oldu.