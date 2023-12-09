‘Statüko değişmedi’

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique “Derinya bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili duyulan endişe konusunda” açıklamada bulunarak “ara bölgedeki statükoda herhangi bir değişiklik olmadığını” söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında buna paralel olarak BM’nin durumu araştırdığını söyleyen Siddique, Derinya Belediye başkanının ifade ettiği endişeleri dikkate aldıklarını ve durumu araştırdıklarını yineledi.

Siddique, Türk tarafının gerçekleştirdiği çalışmaların ara bölge dışında yapıldığını da sözlerine ekledi.

Politis gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, konuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, Türk tarafının ara bölgenin statüsüne itiraz etmesi gibi bir genel bir yaklaşımı bulunduğunu iddia ederek, bunu kendisinin de kısa süre önce “Agios Dometios” (Metehan) bölgesine yaptığı ziyarette gördüğünü, aynı zamanda bunu günlük olarak aldığı raporlardan da tespit ettiğini öne sürdü.

Bunun hiçbir durumda küçüksemedikleri bir durum olduğunu da ileri süren Hristodulidis, BM ve AB’ye başvurduklarını ve aynı zamanda bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissetmesi için gerekli tüm faaliyetlerde bulunduklarını ve bunun öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Daha fazla önlem almaları gerektiğinde alacaklarını da vurgulayan Hristodulidis, Derinya hususunda neler olduğu konusunda bilgisi bulunduğunu ve bu konuya kamuoyu önünde atıfta bulunmak istemediğini sözlerine ekledi.