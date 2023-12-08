Tapu’da sayılıyor

Dursun Oğuz: Emlak sektörüne zarar vermeden, uzlaşı sağlayarak tedbirler alınacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis’te yaptığı konuşmada, emlak sektörüne zarar vermeden, uzlaşı sağlayarak tedbirler alınacağını ve bunun muhalefetle de paylaşılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis’in bugünkü oturumunda emlak sektörü ve ilgili konuştu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ortada bir sorun bulunduğunu, sorunun herkesin sorunu olduğunu kaydederek, emlak sektörüne zarar vermeden, uzlaşı sağlayarak tedbirler alınacağını ve bunun muhalefetle de paylaşılacağını belirtti.

Oğuz, sözleşmelilerin emlak anlamında ne kadar olduğunun bilinmediğini, yasanın uygulanmasında sorun olmadığını yasaya uymayanlarla ilgili sorun olduğunu veri anlamında da tapuya giden sözleşmeler ve uyruklarla ilgili tespit yapılacağını söyledi.

Tapuya gitmeyenlerin bilinmediğini, bunu çözmekle ilgili de yasa yapılacağını dile getiren Oğuz, sektör yetkilileriyle de görüşüleceğini kaydetti.

Oğuz, herhangi bir milleti hedef göstermenin de doğru olmadığını söyledi.

“Herkes yasalara uysaydı bu olmayacaktı” diyen Oğuz, hep birlikte çalışarak sorunun üstesinden gelineceğini belirtti.

Ülke güvenli olduğundan yabancıların ülkeye geldiğini söyleyen Oğuz, buna zarar verecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Dursun Oğuz, imar planlarının da yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

