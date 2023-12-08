3’ü de suçsuz çıktı

Kızı ile birlikte annesinin Lefkoşa’daki evine girerek, para ve altın çaldığı iddia edilen Fatma Ok ile kızı Zehra İnal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ayrıca Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde misafir olarak kaldığı M.G.’ye ait evden elbise dolabında muhafaza edilen altınları çaldığı iddiasıyla tutuklanan Sevgi Açıl hakkındaki soruşturma da sonuçlandı.

İki ayrı meseleyle ilgili tutuklanan Sevgi Açıl, Fatma Ok ile kızı Zehra İnal’ın işledikleri iddia edilen suçla bağlantıları bulunamadı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 3 şahıs suçsuz oldukları tespit edilerek, mahkemeye çıkarılmadan, serbest bırakıldı.