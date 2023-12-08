Önce ceza sonra ihraç

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yolda yürüyen 17 yaşındaki genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan Mısırlı Muhammed Ali hakkındaki karar dün açıklandı.

Genç kızın yanına gizlice yaklaşıp, aniden göğüslerini sıkarak, cinsel tacizde bulunan sanık 5 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanığın ülkede kaçak yaşam sürdüğü bir esnada cinsel taciz suçunu da işlediği, bu faktörlerin aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak, değerlendirildiği belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, olgulara değinirken, sanığın 13 Ekim 2023 tarihinde saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde yürümekte olan 17 yaşındaki genç kızın göğüslerini sıktığını, olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Yargıç, aynı tarihte yapılan soruşturma sonucu Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin incelendiğini, sanığın tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Sanığın 23 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhın sokağında tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden yargıç, evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak, emare alındığını belirtti.

Yargıç, yapılan araştırmada sanığın 9 Temmuz 2023 tarihinden tutuklandığı güne kadar 107 gün ülkede kaçak kaldığını söyledi.

Sanığın ülkeye geldikten sonra ikamet izinsiz kalmaya devam etmesinin yanı sıra böyle bir suç işlemesinin kabul edilemez olduğunu belirten yargıç, cinsel nitelikli suçların yaygınlaştığını, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıç, sanığı tüm olguları bir arada değerlendirdikten sonra 5 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.