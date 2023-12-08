Polis peşinde

Suna ERDEN

Girne'de tadilat halindeki iş yerinde boğularak öldürülen Rus asıllı Mikhail Kamyshanov cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, sır perdesi aralanmaya başladı.

Mikhail’in öldürülmeden kısa süre önce bir kadınla dükkânda buluşacağına dair ortağına mesaj attığı öğrenildi.

İçerisinde 7 bin Euro ve 20 bin TL bulunan çanta ile kimliği henüz belirlenemeyen kadınla buluşmaya giden Kamyshanov’un evinde de yüklü miktarda para bulundu.

Polis, söz konusu kadının kim olduğunu araştırırken, Kamyshanov’un kayıp çantasının bulunamadığı ancak cep telefonu ile çanta içerisindeki bir miktar paranın katil zanlıların evinde tespit edildiği öğrenildi.

Kamyshanov’un dükkana neden içi para dolu çantayla gittiği, kiminle buluşacağı detaylı araştırılırken, cep telefonunu bulan polisin kısa sürede bu düğümü çözmesi bekleniyor.

Tadilat işleri için anlaştı, canını aldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, cinayetin organize eden kişinin ise Serhii Mykhailichenko olduğu bilgisi elde edildi.

Şöyle ki; öldürülmeden 5 ay önce Girne'de Uğur Mumcu Bulvarı'nda bulunan dükkanı kiralayan ve döviz bürosu açmayı planlayan Kamyshanov, tadilat işlerini yapması için Serhii Mykhailichenko ile anlaştı.

Cinayetten 3 ay önce elemanı Andrei Volkovskii ile birlikte tadilata başlayan Serhii Mykhailichenko, olay günü para dolu çanta ile dükkana bir kadınla buluşmaya giden Kamyshanov’u boğarak, öldürdü. Andrei Volkovskii de cinayette ona yardım etti.

Katil zanlıları daha sonra dükkanın arka tarafındaki pencereden atlayıp kaçtı.

Bu arada olayın ardından tutuklanan Serhii Mykhailichenko, eşi Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.



