Kuralsızlığa prim yok

Ömer KADİOĞLU

Polis önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 533 sürücü kontrol edildi, çeşitli suçlardan dolayı 680’i hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 10 kişi tutuklandı, toplam 93 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ikamet izinsiz olduğu tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 188 araç sürücüsü kontrol edildi ve 182’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 396 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 40 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 834 araç sürücüsü kontrol edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 834 araç sürücüsü kontrol edildi ve 113’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 239 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 50 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta kaçaklar yakalandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 502 araç sürücüsü kontrol edildi. 14’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, biri sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 45 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi.

