Ülke kötü yönetiliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, İskele bölgesindeki köyleri ziyaret etti. Sırasıyla Yenierenköy, Yeşilköy, Gelincik, Adaçayı ve Sipahi köylerine giden Erhürman’a İskele milletvekilleri Fide Kürşat ile Biray Hamzaoğulları, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ile ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

Köy ziyaretlerinde yurttaşlara hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özellikle emirname kapsamında bulunan İskele bölgesinde arazi satışları olmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Karpaz bölgesi için hazırlanan İmar Planı’ndan kaynaklı bazı gelişmeler olabileceğine vurgu yapan Erhürman, “İnsanlara, 30 yıl bu toprakları ekip biçmeleri durumunda bile elde edemeyeceği rakamlar teklif ediliyor ve günün sonunda ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye çalışan insanlarımız çareyi topraklarını satmakta buluyor” ifadelerini kullandı.

Topraklarını satan insanları kınamadığının altını çizen Tufan Erhürman, gelen talepler doğrultusunda verilen fahiş fiyatların insanları mülklerini satma noktasına getirdiğini kaydetti. Kıbrıs Türk toplumunun bu kadar kötü bir yönetim zihniyetiyle yönetilmeyi hak etmediğini ifade eden Erhürman, her geçen gün sorunların arttığını ve erken seçimin şart olduğunu belirtti. Mülk satışları konusunun yanı sıra ekonomik sorunlar ve düşen alım gücü problemlerine de değinen Erhürman, mevcut hükümet eliyle Kıb-Tek’te yapılan ihalesiz yakıt alımlarıyla kurumun bilinçli bir şekilde zarara uğratıldığını ve kötü yönetimin faturasının halka kesildiğini söyledi.