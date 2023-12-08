Tutuklu sayısı 4 oldu

Lefkoşa’da birden fazla marketten 28 bin TL değerinde 22 şişe içki çalan Ege Mert Zor ve Özhan Karapınar’ın suç ortakları olduğu iddia edilen Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk’un evlerinde yapılan aramada 18 şişe içki ele geçirildiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 3 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren marketlere müşteri olarak giren Ege Mert Zor ve Özhan Karapınar’ın içki reyonlarında satışa sunulan 22 adet içkiyi çaldıklarını söyledi.

Polis, olayın 5 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini, kamera görüntülerinden Ege Mert Zor ve suçla bağlantılı Özhan Karapınar’a ulaşıldığını ve aynı gün zanlıların Lefkoşa Adli Şube'ye celp edildiklerini yineledi.

Polis, zanlının tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde ve ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 28 bin TL değerindeki 22 adet muhtelif markalarda içkilerin bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

İki zanlının 6 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk temin edildiğini kaydeden polis, yapılan soruşturma sonucu Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk'un suçla bağlantılarının tespit edildiğini açıkladı.

Biri Lefkoşa’da, diğeri Girne’de yakalandı

Alper Özkan’ın 6 Aralık’ta Girne'de tespit edilerek, tutuklandığını söyleyen polis, ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 4 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aynı tarihte Salih Ayberk Mucuk'un da Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 14 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare alındığına vurgu yaptı.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve birçok market ve işletmeden ifade temin edilmesi ve kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların aleyhinde bir gün ek tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.