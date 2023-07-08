Kaybedecek bir dakika bile yok

Hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara’ya giden Başbakan Ünsal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya geldi.

Yılmaz ile Üstel, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz, heyetler arası görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye arasında imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın uygulama sürecinin başladığını ifade etti.

Yılmaz, “Yoğun bir gündem ile bir araya geldik. Projeler, siyasi ve ekonomik alandaki gelişmeleri ele aldık” dedi.

KKTC’nin Türkiye Yüzyılı'nda her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, kendi kendine yeten ve üreten; sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması önceliği olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları ifade etti: "Türkiye-KKTC iş birliğinin yasal dayanağını oluşturan 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının onay süreci tamamlanmıştır. Sayın Başbakan ve kıymetli Bakanlarla bu kapsamda yoğun bir gündemle bir araya geldik. KKTC’de ortaklaşa yürüttüğümüz projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldık. Başbakan Sayın Üstel ve Hükümeti ile Yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere iş birliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek Ercan Havalimanı’nın yeni pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusu bugünkü gündemimizin başında geliyor. Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı takvim çerçevesinde; yeni terminal binasının 20 Temmuz’a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs adasının en büyük havalimanı, KKTC’nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandıracağız. Bununla birlikte; KKTC’nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kalıcı çözüm, kesin çözüm olacak ‘Enterkonnekte Enerji Sistemi’, Kıbrıs Türkü’nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan Derinya Sosyal Konut Projesi gibi önemli kalkınma iş birlikleri gündemimizde yer almaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs politikasına da Türkiye olarak verdikleri desteği yineledi.

Üstel projeleri tek tek sıraladı

Baş başa ve heyetler arası toplantılarda KKTC'yi "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası haline getirecek ve KKTC'ye geleceğin kapılarını açacak önemli projeleri değerlendirdiklerini belirten Üstel, yakın zamanda yeni Ercan Havalimanı projesiyle ilgili son çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Üstel, "20 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasrete bir son vermiş olacağız." dedi.

Üstel, yapılacakları şu şekilde sıraladı:

- Yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması,

- İhtiyaç duyduğumuz yeni okulların yapılması,

- İhtiyaç duyulan okullarımızın depreme dayanıklı hale gelmeleri için gerekli güçlendirme çalışmaların başlatılması ve tamamlanması,

- Lefkoşa’ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması, projenin başlatılması ve tamamlanması

- Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanelerinin tamamlanması,

- Karpaz Bölgesinin sağlık alanında en temel ihtiyaçlarından biri olan Pamuklu’ya bir sağlık merkezinin yapılması

- Lapta’ya bir sağlık merkezinin yapılması,

- Maraş Sosyal Konutlarının başlatılması ve tamamlanması,

- Ülkemizde 20 yıl sonra başlatacağımız sosyal konut projelerinin tamamlanması,

- Türkiye’den çift yönlü kablo ile elektrik enerjisinin getirilmesi projesinin en kısa süre içerisinde başlatılması ve 4 yıllık kısa bir sürede tamamlanması.

Enflasyon kaynaklı sıkıntılar

Görüşmede, enflasyondan kaynaklı sıkıntıların aşılması konularını da ele aldıklarını belirten Üstel, bu konuda Türkiye'nin tam desteğini almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üstel, öte yandan "İlk Evim" konut kredileri gibi gençlere yönelik destekleri hemen başlatacaklarını belirterek, özel sektör, sanayi, tarım ve hayvancılığa sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda Türkiye'den ciddi destek sağladıklarını vurguladı.

KKTC halkına ve hükümetine her alanda verdikleri desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Üstel, "İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça, bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz. Birbirimizden koparamaz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023, 10:06